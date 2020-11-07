السعودية تسجل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية إلى 350229 حالة إصابة. وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 433 حالة تعاف جديدة من وباء كورونا ليصبح الإجمالي 336966 حالة. كما سجلت السعودية 19 حالة وفاة جديدة، بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5525 حالة وفاة. وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا حاجز الـ 49.04 مليون، بعد تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق حول العالم. بينما بلغ عدد الوفيات مليون و238751 حالة.

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