إلهان عمر تتهم إسرائيل بعملية تطهير عرقي في قرية فلسطينية

اتهمت إلهان عمر، النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا في الكونجرس الأمريكي، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة "التطهير العرقي" في قرية صغيرة في الضفة الغربية هدمها الجيش الاحتلال.

كان ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي إخلاء مساكن قرية حمصة الصغيرة وهدمها يوم الثلاثاء، وهي عبارة عن 11 منزلًا تضم حوالي 80 ساكنًا.

وكتب "عمر"، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، "إن هذه جريمة خطيرة وهي انتهاك مباشر للقانون الدولي"، مضيفةً أن الهدم ينتهك أيضًا القوانين الأمريكية طالما استخدمت أثناء الهدم معدات قدمتها الولايات المتحدة.

وأضافت "لا ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تمول التطهير العرقي في أي مكان".

وتقع القرية البدوية بالقرب من بلدة طوباس في غور الأردن، وتم تصنيفها كمنطقة C الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية معًا.