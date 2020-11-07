جاريد كوشنر أم إيفانكا.. من يخبر ترامب بخسارته المحتملة للرئاسة الأمريكية؟

بينما يقترب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكي جو بايدن من الوصول إلى البيت الأبيض، يناقش مساعدو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من هو الشخص المحتمل الذي سيخبر الملياردير الجمهوري بنبأ خسارته.

وذكرت شبكة "ام اس ان بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصادرها، أنه لا أحد داخل البيت الأبيض على استعداد لإخبار ترامب بالحقيقة، لذلك بدأت المناقشات حول من سيتدخل ليخبره بأن الأمر انتهى وحان الوقت للتنازل.

ويبحث حلفاء ترامب عن الشخص الشجاع أو الساذج الذي سينقل لترامب نبأ هزيمته وضرورة تسليم السلطة، وعلى رأس الأسماء التي تم طرحها، ابنته إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، وكلاهما عمل كمستشارين في البيت الأبيض، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وبحسب التقارير، يقول مقربون من الرئيس الأمريكي إنه لا ينوي التنازل عن هذه الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، ولن يستسلم بسهولة للأمر.

من جانبها، تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الحالة النفسية لعائلة ترامب وبينهم إيفانكا غير واضحة، لكنها غردت بصورة مع ابنتها أرابيلا وهي ترفع علامة النصر، فيما بدا أنها رسالة دعم للرئيس الأمريكي.

في الوقت نفسه يشعر أعضاء الحزب الجمهوري بالقلق من أن ترامب لن يستسلم بهدوء ويناقشون اتخاذ إجراءات منفصلة عنه.

وفي وقت سابق، قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلا عن مصادرها إن الخدمة السرية ستقوم بإخراج ترامب من البيت الأبيض، إذا رفض مغادرته عقب انتهاء ولايته رسميا، وإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأوضحت في تقريرها أن التعديل العشرين للدستور الأمريكي، ينص على أن أي رئيس يخسر ولايته الرئاسية في 20 يناير وحاول البقاء بعد ذلك التاريخ، فعلى الحارس نفسه الذي كان مكلفا بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد، أن يطرده.

كانت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أصدرت بيانا قالت خلاله إن ترامب ليس لديه النية لقبول نتائج الانتخابات حال خسارته.

وأضافت أن الشعب الأمريكي هو من يتخذ القرارات في هذه الانتخابات، مضيفة: "يمكن للحكومة الأمريكية طرد أي متسلل من البيت الأبيض".

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه لن يسمح بوقف عملية فرز الأصوات في الانتخابات، داعيًا الأمريكيين إلى الوحدة ونبذ الخلافات.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.