الصحة العالمية تحذر: رصد إصابات بـ كورونا المنك في 6 دول

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد إصابات بسلالات جديدة لفيروس كورونا مرتبطة بحيوانات المنك، في 6 دول.
وقالت الصحة العالمية إن تلك الدول هي السويد وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدنمارك التي كانت أول دولة أعلنت عن الطفرة الجديدة للوباء، وفقا لـ"روسيا اليوم".
كانت السلطات في الدنمارك اكتشفت إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا مرتبطة بمزارع خاصة بتربية حيوان المنك شمال البلاد.
وتخطط الحكومة لإعدام أكثر من 15 مليونا من حيوان المنك، حيث كشفت عن إصابات بينها بفيروس كورونا، مما يشكل تهديدا على السكان.
من جانبها، منعت بريطانيا، دخول جميع الأجانب غير المقيمين على أراضيها القادمين من الدنمارك، بعد رصد الفيروس المتحول المرتبط بمزارع المنك، في البشر.
وفي وقت سابق، قالت المنظمة الصحية إن هذه السلالة المرتبطة بالمنك، لديها حساسية منخفضة بشكل معتدل تجاه تحييد الأجسام المضادة.
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