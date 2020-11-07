فاض به الكيل.. حليف أردوغان السابق: الرئيس أكبر مصيبة حلت على رؤوسنا

هاجم أحمد دواد أوغلو، معارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحالي، وحليفه السابق، معتبرًا إياه بانه يقود تركيا إلى عصور مظلمة، باستعماله الحظر لفرض هيمنته، مؤكدًا انه أكبر وبال حل بتركيا، وفق ما أوردت صحيفة زمان التركية.

وقال أوغلو،إن النظام الحاكم يفرض هيمنته من خلال فرض "الحظر"، ووضعه عقبات أمامه وأمام حزبه المعارض، لكي لايتوسع نشاط الحزب ويقوم بحشد المؤيدين له.

وأضاف ان السياسة التي تنتهجها الحكومة التركية حاليا تعكس عودة "عقلية تركيا القديمة"، موضحا أنه في مقابل حظر الحجاب الذي كان مفروضا سابقا، تعمل السلطة على فرض المزيد من المحظورات مثل حظر الرأي والتفكير.

وأشار داود أوغلو إلى ان أردوغان يقدر الآن على ان يظهر على الصحف والشاشات، ولكن أن يظهر من ينتقده على وسائل الإعلام فأمر مرفوض "فلا يمكننا الظهور بها، ويتم فرض حظر على تصريحاتي، وإلغاء مؤتمراتي، وغلق الجامعة. لماذا لا توجد حملة ضد الفساد؟ لأن تركيا القديمة عادت مرة أخرى".

قبل هذه التصريح، أدلى أوغلو بتصريح أشد قوة، حيث وصف أردوغان وأسرته ومقربيه بأنهم أكبر مصيبة مرت على تركيا.