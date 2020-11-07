استعلام عن وافد برقم الإقامة أو رقم الحدود 1442 بدون الدخول لأبشر

استعلام عن وافد برقم الإقامة، تعتبر أحد أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث يمكن لصاحب العمل أو المنشأة الاستفسار عن كل ما يخص العمالة الوافدة إلكترونياً وبكل سهولة دون الحاجة للتوجه إلى مقرات مكاتب العمل، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل وسوف نقدم لك رابط الاستعلام لاحقاً، يمكنك معرفة ما تريده عبر الموقع سواء عن بيانات ونقل كفالة أو عن تأمين العامل أو عن تجديد وصلاحية إقامته أو استعلام عن هروب العامل، كل هذا سوف نتطرق للحديث عنه في هذا المقال، تابع معنا.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يمكنك “الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية“، حيث يعد مكتب العمل بالمملكة العربية السعودية مصدر للحصول على جميع المعلومات عن العامل الوافد، وأيضاً بيانات عن المنشأة التي يعمل بها ومعرفة نطاق المنشأة، حيث يمكن استعلام عن وافد ومعرفة التالي:

معرفة بيانات العامل الوافد وسيرته الذاتية وسلوكه قبل تعيينه أو قبل تجديد الإقامة له. يمكن الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد، ورسوم نقل الكفالة. الاستفسار عن إقامة وافد وصلاحية الإقامة. الاستعلام عن هروب العامل الوافد. الاستعلام عن الخروج النهائي للوافد.

خطوات الاستعلام:

يتم الاستعلام عن كل ما سبق ذكره إلكترونياً دون الذهاب إلى مقرات مكاتب العمل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل. قم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختر “الاستعلام عن خدمات مكتب العمل”. قم باختيار الخدمة التي تريد الاستعلام عنها. ادخل رقم الإقامة، ثم اضغط “بحث”، سوف يظهر لك جميع البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

استعلام عن وافد برقم الاقامة

تتيح وزارة العمل إمكانية معرفة أو تحديث جميع بيانات العامل، وتتيح هذه الخدمة لصاحب المنشأة صاحبة الصلاحية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار “منشأة”. اختر خدمة “استعراض”، يمكنك معرفة جميع المعلومات التي تريد معرفتها عن العامل، من خلال إدخال رقم الهوية ورقم الإقامة ورقم الحدود. في حال تحديث بيانات العامل، ادخل إلى قائمة “خدمات العمالة”.

شروط تعديل بيانات تعاقد عامل:

توفر وزارة العمل للمنشأة إمكانية نقل بعض أو كل عمالتها المرتبطة بعقد حكومي إلى عقد حكومي آخر قائم، ولكن وفقاً للشروط التالية:

يشترط أن يكون للمنشأة عقود وتراخيص سارية المفعول. ألا يكون هناك أي ملاحظات على المنشأة تعوقها من استخدام الخدمة. أن تكون وظائف العمالة المراد نقلها ملائمة للوظائف المتاحة في العقد المراد النقل إليه.

إصدار وتجديد رخص عمل الوافدين

يعتبر ذلك بمثابة موافقة وزارة العمل على العمل في السوق السعودي، يتم الإصدار أو التجديد من قبل المديرية العامة للجوازات، تبلغ رسوم الخدمة حوالي 100 ريال سعودي لمدة عام واحد.

شروط إصدار أو تجديد رخص العمل:

تضع الجوازات السعودية “شروط تجديد هوية مقيم” وهي كالتالي:

يشترط أن تكون جميع تراخيص المنشأة سارية الصلاحية، ولا يمكن الإصدار أو التجديد إذا كانت في النطاق الأحمر، لا يمكن الإصدار أيضاً إذا كانت في النطاق الأصفر. ألا يكون قد مضى على الوافد سنتين أو أكثر من تاريخ دخوله المملكة. يشترط ألا يتعدى تاريخ انتهاء الرخصة 6 أشهر، في حالة التجديد.

خطوات إصدار أو تجديد رخص العمل:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل. اختر “المنشأة”، ثم اختر”خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل”. قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق، ثم إضافة الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد رخص عملهم. انقر على “بحث”، اختر أيقونة “العمالة”، ثم “إرسال”. سوف تظهر لك تذكرة مراجعة تحتوى على رقم سداد الرسوم. راجع مكتب الجوازات بعد إتمام السداد من أجل إصدار أو تجديد الإقامة.

نقل خدمة عامل وافد

لا يقتصر الأمر عند استعلام عن وافد فقط، بل يمكن للمنشأة الاستعلام عن نقل كفالة وافد تجاوزت فترة دخوله المملكة 90 يوماً دون إصدار رخصة عمل له.

شروط نقل الكفالة:

لا يتم السماح بذلك لعامل لم يمضي على وجوده بالمملكة 90 يوم. لا يجوز أيضاً لعامل أصدرت له إقامة سابقاً. يجوز أن يكون العامل في منشأة قائمة أو تحت الإجراء.

خطوات الاستعلام عن نقل الكفالة:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني، اضغط على أيقونة “نقل خدمة عامل برقم الحدود”. قم بإدخال رقم المنشأة، ورقم الحدود للوافد، ثم اضغط “إضافة”، اضغط “إرسال” بعد إضافة كل العمالة لإصدار رخص مؤقتة لها. إذا كان الوافد تابعاً للمنشأة بالفعل ستظهر رسالة تأكيد، إذا كان تابعاً لمنشأة أخرى سيظهر تفويض من وزارة العمل. بعد ذلك قم بالتوجه إلى إدارة الجوازات للحصول على رقم رخصة الإقامة المؤقتة.

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي.

انقر على أيقونة “خدمات إلكترونية”، اختر “الاستعلامات”، ثم اختر “خدمة نقل عامل وافد”.

ادخل رقم الإقامة سوف يظهر ميع بيانات العامل، اسم الكفيل، اسم المنشأة.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامةاستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر أبشر

يمكنك “استعلام عن وافد وصلاحية إقامته عبر بوابة أبشر الإلكترونية“، يشترط أن تكون رخصة العمل سارية، يحدد مدة صلاحيتها صاحب العمل أو المنشأة، يجب الانتباه لتاريخ صلاحية الإقامة من أجل تجديدها وتجنب التعرض للغرامة والتي تبلغ 500 ريال سعودي للمرة الأولى، 1000 ريال سعودي للمرة الثانية، والترحيل خارج المملكة للمرة الثالثة، وللاستعلام قم باتباع التالي:

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختر “خدمات إلكترونية”، ثم “أبشر للأفراد”.

قم بتسجيل الدخول واختر “خدماتي”، ثم “خدمات الجوازات”، ثم “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.

ادخل رقم الهوية والرمز التعبيري، ثم اضغط “عرض”.

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل وتسجيل الدخول.

اختر “خدمات إلكترونية”، ثم “الاستعلام عن وافد”.

ادخل رقم الإقامة، ثم اضغط “بحث”.

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشراستعلام عن تغيب وافد

تتيح وزارة العمل خدمة “الاستعلام عن هروب وتغيب وافد” لصاحب العمل أو من ينوب عنه تقديم بلاغ تغيب العامل عن عمله.

الشروط:

يشترط أن تكون المنشأة قائمة، ويكون العامل المتغيب على رأس العمل ورخصة العمل الخاصة بها سارية الصلاحية. لا يجوز أن يكون للعامل دعوى قضائية على المنشأة.

استعلام عن وافد سائق خاص

يمكن للكفيل الاستعلام عن السائق الخاص به إلكترونياً، في حالة تغيب وهروب السائق ويمكن للكفيل معرفة أي بلاغات مسجلة ضده وأي مخالفات قام بها أثناء عمله.

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

اختر “الاستعلام عن وافد هارب”.

ادخل رقم الإقامة الخاص بك والخاص بالوافد.

قم بكتابة الرمز التعبيري، اضغط “بحث”، سوف يظهر جميع المعلومات عن السائق المتغيب.

وبذلك نكون قد تحدثنا عن كيفية الاستعلام عن كل ما يخص العمالة الوافدة بالمملكة إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى الجهات المختصة، يمكنك “استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني“.