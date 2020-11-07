طالب وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس، بحظر بيع الأسلحة الألمانية إلى تركيا، خاصة الغواصات، محذرًا من ممارسات أنقرة الاستفزازية على جبهات مختلفة، من ليبيا إلى سوريا والعراق والقوقاز.





جاء ذلك خلال محادثات أجراها وزير الخارجية اليونانى مع الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس البرلمان الألمانى، حول الوضع غير المستقر فى شرق البحر الأبيض المتوسط، حسبما نقلت قناة "218" الليبية، اليوم السبت. وفي الوقت الذى تستعد فيه ألمانيا لتسليم غواصات من طراز "214" إلى تركيا، قال وزير الخارجية اليونانى إن "الغواصات تهدد بزعزعة ميزان القوى فى المنطقة"، لافتًا إلى أن الخطر التركى الكبير يتمثل فى نقل المقاتلين من سوريا وليبيا إلى القوقاز. كما أعرب دندياس عن مخاوفه بشأن الدور السلبى الذى تلعبه تركيا فى سوريا وليبيا، مشددًا على أن الممارسات التركية تقوض المكاسب التى حققتها المنطقة فى الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان تطالب ألمانيا بحظر السلاح على تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.