تقرير: الأمريكيون خسروا 25 دقيقة من النوم عشية الانتخابات الرئاسية

كشف تقرير النقاب عن أن عشرات الآلاف من الأمريكيين خسروا حوالي 25 دقيقة من النوم عشية الانتخابات الرئاسية .

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية –على موقعها الإلكتروني - أن البيانات أظهرت أن عشرات الآلاف من مستخدمي حلقات التكنولوجيا الذكية التي تصنعها شركة "أورا" لصناعة الأجهزة الذكية، خسروا 25 دقيقة و20 ثانية من النوم في الثالث من نوفمبر الجاري،مما يعني أنهم خسروا ما إجماله 138 مليون ساعة من النوم .

كما ارتفع معدل نبضات قلب هؤلاء المستخدمون في أوقات الراحة إلى 1.4 نبضة في الدقيقة .