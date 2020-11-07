هجوم مسلح على قنصلية أذربيجان في أوكرانيا

أعلنت وزارة خارجية أذربيجان، اليوم السبت، أن مسلحين مجهولين هاجما مبنى قنصلية أذربيجان في مدينة "خاركوف" الأوكرانية.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "شخصين أطلقا 6 طلقات نارية على أبواب ونوافذ مبنى القنصلية، ولم تقع أي خسائر بشرية"، طبقا لما ظهر في صور كاميرات المراقبة.

وأضافت أن شرطة "خاركوف" فتحت تحقيقا في الهجوم، لافتة إلى أنه جارٍ العمل لتحديد المتورطين في الهجوم.