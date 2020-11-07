تغير النتائج.. ترامب: وصول عشرات الآلاف من الأصوات غير القانونية في بنسلفانيا وعدد من الولايات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع وصلت بطريقة غير قانونية بعد الساعة الثامنة مساء يوم الانتخابات.

وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر، إن أصوات تلك البطاقات تساهم في تغيير النتائج بولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى التي تتقارب فيها الأصوات مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وزعم ترامب أن مئات الآلاف من الأصوات الانتخابية لم يسمح بمراقبتها بشكل قانوني، مشيرا إلى محاولات لمنع المراقبين من الدخول لمراكز فرز الأصوات.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانا قال خلاله إن الشعب الأمريكي يستحق أن يتم فرز الأصوات بكل شفافية، مضيفا أنه يطالب منذ بداية الاقتراع باحتساب جميع الأصوات المشروعة، مع إلغاء أصوات جميع البطاقات غير المشروعة.

وأكد ترامب أن "هدفنا هو الدفاع عن نزاهة الانتخابات. لن نسمح للفساد بسرقة مثل هذه الانتخابات المهمة أو أي انتخابات. ولا يمكننا أن نسمح لأي شخص بأن يسكت ناخبينا ويصنع النتائج"، وتابع في بيانه "لن أستسلم أبدا عن القتال من أجلك ومن أجل أمتنا".

وشككت حملة ترامب الانتخابية في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.