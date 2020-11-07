إصابة رئيس وزراء البوسنة والهرسك بفيروس كورونا

أعلنت حكومة البوسنة والهرسك إصابة رئيس الوزراء "زوران تيجيلتيجا" بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت الحكومة البوسنية - حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - أن تيجيلتيجا يخضع لعزل ذاتي بالمنزل، وأن حالته الصحية "مستقرة ولديه أعراض خفيفة للفيروس". وكانت وزارة الشئون المدنية في البوسنة والهرسك أعلنت - في وقت سابق - أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في البلاد 59 ألفًا و427 حالة، وأن حالات الوفاة بلغ ألفا و457 حالة منذ بداية الجائحة.

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