أخبار اليمن : الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة وتدني الرؤية الأفقية

الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة وتدني الرؤية الأفقيةنبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في المحافظات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر.

وحذر المركز في نشرته الجوية، سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز، من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.

وتوقع المركز أن يكون الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة، صحواً وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع وأجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق المرتفعة من محافظات إب ، لحج، أبين وتعز.

وتوقع المركز تشكّل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز .

وأشار إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئيا نهاراً ومن المحتمل تشكل السحب الركامية التي قد يرافقها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية.

وذكر المركز أن السواحل الغربية ستشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تشكل السحب الركامية في فترة ما بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى قوية السرعة على الساحل الغربي و باب المندب وتتراوح سرعتها من 17 الى 27 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستكون الرياح شمالية شرقية على خليج عدن وباب المندب معتدلة إلى نشطة السرعة ومعتدلة على الساحل الشرقي.

وفي المناطق الصحراوية سيكون الطقس صحواً وبارداً نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر وصحواً إلى غائم جزئياً أثناء النهار.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وسرعتها من 8 إلى 16 عقدة.

