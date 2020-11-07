ترامب : البطاقات غير القانونية ساهمت فى تغيير نتائج بنسلفانيا

وأضاف ترامب، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أن "مئات الآلاف من الأصوات لم يسمح لمراقبينا بالتواجد حين فرزها".

وألمح ترامب، إلى أن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع وصلت بطريقة غير قانونية مساء يوم الانتخابات.

وفى وقت سابق اليوم السبت، قبلت المحكمة العليا الأمريكية دعوى قضائية عاجلة رفعها الجمهوريون، وأمرت مسؤولى ولاية بنسلفانيا، بفصل الأصوات التى وصلت بعد يوم الانتخابات.