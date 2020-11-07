مقتل قائد استخبارات حركة طالبان فى ضربة جوية للجيش الأفغانى

وأشارت الوزارة -فى بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية- إلى أن ضربة جوية شنتها القوات الأفغانية أمس الجمعة أدت إلى مقتل قائد استخبارات طالبان، المعروف باسم "مُهيب الله"، و9 آخرين من مسلحى الحركة، كما أٌصيب حاكم هلماند التابع لطالبان فى الضربة الجوية.
جدير بالذكر أن العمليات الانتقامية الأخيرة التى شنها الجيش الأفغانى خلفت مقتل أكثر من 200 من مسلحى طالبان، فضلا عن إصابة العشرات فى صفوف طالبان.
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