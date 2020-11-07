كاردينال النمسا يشيد بثلاثة مسلمين لدورهم البطولى فى هجوم فيينا

وقال الكاردينال، فى تصريحات اليوم السبت، "إن الشاب الفلسطينى أسامة أبو الحسن ومعه اثنين من الأتراك اعتنوا بأحد الضباط من مصابى الهجوم، الذى كان يعانى من جروح خطيرة حتى وصول رجال الإسعاف ونقله إلى المستشفى".
وأضاف الكاردينال "بلدنا يعانى من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن فيروس الكراهية لن يجد له مكانا بيننا".
وذكر الكاردينال، أنه منذ وقوع الهجوم وجد تعاطفا واسعا من كل الطوائف فى المجتمع، كما لمس رغبة من الجميع فى المساعدة لتجاوز الأزمة، متوجها بتحية تقدير وامتنان إلى رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً للمجتمع.
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