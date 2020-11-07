كاردينال النمسا يشيد بثلاثة مسلمين لدورهم البطولى فى هجوم فيينا

أشاد رئيس الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، بثلاثة شبان من مسلمى النمسا كان لهم دور إنسانى وبطولى فى الهجوم الإرهابى الذى وقع فى فيينا يوم الاثنين الماضى.





وقال الكاردينال، فى تصريحات اليوم السبت، "إن الشاب الفلسطينى أسامة أبو الحسن ومعه اثنين من الأتراك اعتنوا بأحد الضباط من مصابى الهجوم، الذى كان يعانى من جروح خطيرة حتى وصول رجال الإسعاف ونقله إلى المستشفى".

وأضاف الكاردينال "بلدنا يعانى من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن فيروس الكراهية لن يجد له مكانا بيننا".

وذكر الكاردينال، أنه منذ وقوع الهجوم وجد تعاطفا واسعا من كل الطوائف فى المجتمع، كما لمس رغبة من الجميع فى المساعدة لتجاوز الأزمة، متوجها بتحية تقدير وامتنان إلى رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً للمجتمع.