



أفادت قناة "العربية"، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت 454 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد"، منذ إنطلاق الانتخابات الأمريكية، الثلاثاء الماضى 3 نوفمبر.

وعلى صعيد الإصابات اليومية، سجلت أمريكا قفزة جديدة بإصابات كورونا عند 126.184 حالة خلال يوم واحد. وأمس الجمعة، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثانى على التوالى، زيادة قياسية غير مسبوقة فى حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وأكدت الجامعة التى تعتمد فى إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، أمس الجمعة، أن حصيلة الإصابات بكورونا فى أمريكا، ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 121888 حالة "مقارنة مع 102831 حالة فى اليوم السابق".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 454 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.