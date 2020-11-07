مسؤولة بلجنة الانتخابات الأمريكية: لا يوجد دليل على وقوع تزوير

وقالت وينتروب، فى تصريح خاص لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم السبت، "لا يوجد دليل على وقوع أى نوع من أنواع التزوير أو التصويت بشكل غير شرعى، فى الواقع خبراء الانتخابات غير الحزبيين كانوا متواجدين وراقبوا كيف أديرت هذه الانتخابات.. لقد تلقينا عددا محدودا جدا من الشكاوى، ولم تكن مدعومة بأدلة تثبت وقوع تجاوزات".

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه المرشح الجمهورى فى الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، خصومه الديمقراطيين بالسعى "لسرقة" الانتخابات منه، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا فى عدد من الولايات الأساسية التى لم تحسم النتيجة بعد.