الصحة العالمية : كورونا يسجل ثانى أعلى حصيلة إصابات يومية حول العالم

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن الرقم المشار إليه يمثل حصيلة أعلى بـ24 ألفًا من آخر أعلى حصيلة سجلتها إصابات كورونا حول العالم منذ 31 أكتوبر الماضى.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، سجلت فيروس كورونا 48.5 مليون إصابة فى مختلف أنحاء العالم منذ بدء انتشاره فى أواخر العام الماضى، وسط توقعات بأن يكون العدد الفعلى للإصابات أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية المعلنة.

فيما تشير بيانات جونز هوبكنز إلى أن 49.345.390 إصابة بالفيروس التاجى جرى تسجيلها على مستوى العالم حتى الساعة 08:41 بتوقيت جرينتش، صباح اليوم السبت.

كما تؤكد الإحصائيات العالمية وفاة أكثر من 1.2 مليون جراء الإصابة بوباء كورونا، بينها 8.900 وفاة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.