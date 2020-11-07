فرنسا تتعهد بمحاربة التطرف الإسلاموي

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن بلاده ستواصل محاربة "التطرف الإسلاموي"، وذلك خلال مراسم تأبين لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس خلال أكتوبر الماضي.
وقال كاستكس خلال كلمته "العدو نحن نعرفه، لم يتم تحديده فقط، بل له اسم، إنه الإسلام المتطرف، وهي عقيدة سياسية تشوه الدين الإسلامي بتحريف نصوصه ومعتقداته ووصاياه من أجل فرض هيمنة الظلامية والكراهية".
وأوضح أن فرنسا مستمرة في محاربة "الإسلاموية المتطرفة، ولن تسمح لها بتغيير الهوية الفرنسية ولا تاريخها ولا المس بحريتها.
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي عن تعاطفه مع الضحايا في هجوم نيس، وذلك خلال كلمة تأبينه بحضور أسر الضحايا، مشيرا إلى أن فرنسا هي المستهدفة في كل مرة وأنها هدف للإرهاب لكن نيس دفعت ثمنا باهظا.
ووقع هجوم إرهابي في مدينة نيس الفرنسية نهاية أكتوبر الماضي، نفذه شاب تونسي وقتل خلاله 3 أشخاص بينهم امرأتين.
وعلى خلفية الهجوم، رفعت فرنسا درجة التأهب الأمني وحالة الطوارئ إلى المرحلة القصوى، خوفا من هجمات أخرى مماثلة.
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