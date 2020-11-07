لإنقاذ ترامب من السقوط| تحرك جديد من الحزب الجمهوري بالانتخابات الامريكية

أعلن النائب في الحزب الجمهوري، عن ولاية إنديانا، جيم بانكس، اليوم السبت، أنه تقدم هو و38 من زملائه في الحزب بخطاب رسمي إلى وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، للتحقيق في مسألة تزوير الانتخابات.

وقال بانكس عبر حسابه على موقع "تويتر": شاركت أنا و38 من زملائي في خطاب مكتوب إلى المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، نطالبه بالتحقيق في مزاعم تزوير الأصوات والتأكد من أن جميع الأصوات القانونية تم احتسابها في هذه الانتخابات".

وأضاف: "من حق الشعب الأمريكي أن يكون واثقًا من أن نتائج هذه الانتخابات شرعية".