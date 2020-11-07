لإنقاذ ترامب من السقوط| تحرك جديد من الحزب الجمهوري بالانتخابات الامريكية

أعلن النائب في الحزب الجمهوري، عن ولاية إنديانا، جيم بانكس، اليوم السبت، أنه تقدم هو و38 من زملائه في الحزب بخطاب رسمي إلى وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، للتحقيق في مسألة تزوير الانتخابات.
وقال بانكس عبر حسابه على موقع "تويتر": شاركت أنا و38 من زملائي في خطاب مكتوب إلى المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، نطالبه بالتحقيق في مزاعم تزوير الأصوات والتأكد من أن جميع الأصوات القانونية تم احتسابها في هذه الانتخابات".
وأضاف: "من حق الشعب الأمريكي أن يكون واثقًا من أن نتائج هذه الانتخابات شرعية".
وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع وصلت بطريقة غير قانونية بعد الساعة الثامنة مساء يوم الانتخابات.
وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر، إن أصوات هذه البطاقات تساهم في تغيير النتائج بولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى التي تتقارب فيها الأصوات مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وزعم ترامب أن مئات الآلاف من الأصوات الانتخابية لم يسمح بمراقبتها بشكل قانوني، مشيرا إلى محاولات لمنع المراقبين من الدخول لمراكز فرز الأصوات.
وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع وصلت بطريقة غير قانونية بعد الساعة الثامنة مساء يوم الانتخابات.
وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر، إن أصوات هذه البطاقات تساهم في تغيير النتائج بولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى التي تتقارب فيها الأصوات مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وزعم ترامب أن مئات الآلاف من الأصوات الانتخابية لم يسمح بمراقبتها بشكل قانوني، مشيرا إلى محاولات لمنع المراقبين من الدخول لمراكز فرز الأصوات.
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