حزب الليكود يتهم إيران بتشجيع مظاهرات مناهضة لنتنياهو

اتهم حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إيران بتأجيج مظاهرات اليسار الإسرائيلي من أجل إسقاط الحكومة.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال حزب الليكود في بيان، أمس الجمعة، إن "إيران تشجع سرا التظاهرات اليسارية لحركة الرايات السود في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو"، مضيفا أن "إيران، التي تعمل على تدمير إسرائيل في محاولة لامتلاك أسلحة نووية وتسليح الأعداء من حولنا، تستثمر في جهود الإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو لأنها تعلم أن نتنياهو يقف كجدار في طريقة ضد هذه المحاولات منذ سنوات".

وأوضح الحزب في البيان أنه "حتى لو استبدلت المظاهرات اليسارية الرايات السوداء بأعلام وردية، فلن تكون قادرة على إخفاء حقيقة أنها مدعومة من قبل أحد أكثر الأنظمة حلكة في العالم ولكل منهما هدف مشترك: الإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو. إيران لا تستطيع الفوز".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان شبكة "فيسبوك" حظر 12 حسابا إضافة إلى 307 حسابات على "إنستجرام" انتهكت سياسة الشركة في مسألة التدخل الأجنبي، مشيرة إلى أن الحسابات تم تشغيلها من إيران ونشرت محتويات مناهضة شملت مضامين مناوئة لرئيس الوزراء نتنياهو.

وفي أول رد من قبل جماعة "كرايم منستر" المناوئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قالت في بيان إن "نتنياهو هستيري بشأن خسارة ترامب الوشيكة ويدرك أن وقته قد انتهى، التحريض ضد المحتجين ومحاولة ربط الاحتجاج لإنقاذ البلاد من حكمه الفاشل والفساد بالإيرانيين محرجين".

وقالت الجماعة إنه "من الصعب ألا نتساءل ما إذا كان المتهم خائفا من بعض حسابات إيرانية على فيسبوك، فكيف سيحافظ على دولة إسرائيل؟ بيبي، إسرائيل أقوى منك ومن الإيرانيين، وستكون أفضل بعد أن تغادر".