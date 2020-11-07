بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا بنحو 29 ألف صوت

أظهرت مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا بنحو 29 ألف صوت.

ويتقدم بايدن على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بفارق 28833 صوتا، في ولاية بنسلفانيا وذلك بعد فرز 95% من الأصوات.

وحال فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي عن ولاية بنسلفانيا - 20 صوتا- يكمل بذلك العدد المطلوب ليصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وشككت حملة ترامب الانتخابية في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.