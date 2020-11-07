كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن نية بلادها في إصدار تحذيرا للمواطنين الكويتين عبر وزارة الخارجية لحثهم علي عدم السفر الي بعض الدول الاوربية ومنها تركيا.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها الدبلوماسية، ان الهدف من المنع حفاظا علي حياتهم من فيروس كورونا المستجد نظرا لما تشهده تلك من زيادة كبيرة في معدلات الاصابة بالفيروس المستجد.
وزعمت الصحيفة وفق لما نقلته عن مصادرها إنه تم تسجيل حالات وفاة عديدة لمواطنين في تركيا وقعت في الأسابيع الماضية بسبب انتقال الفيروس إليهم، مشيرة إلى وصول جثماني زوجين من تركيا اليوم توفيا عقب إصابتهما بالوباء.
ودعت المصادر عبر صحيفة القبس، المواطنين الكويتين بالتريث في الذهاب إلى أوروبا بغرض السياحة، حيث تكثر بها الإصابات حاليًا مما قد يعرضهم لمخاطر الإصابة بالوباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وفاة اثنين من أبنائها.. الكويت تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.