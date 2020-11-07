بعد وفاة اثنين من أبنائها.. الكويت تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن نية بلادها في إصدار تحذيرا للمواطنين الكويتين عبر وزارة الخارجية لحثهم علي عدم السفر الي بعض الدول الاوربية ومنها تركيا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها الدبلوماسية، ان الهدف من المنع حفاظا علي حياتهم من فيروس كورونا المستجد نظرا لما تشهده تلك من زيادة كبيرة في معدلات الاصابة بالفيروس المستجد.

وزعمت الصحيفة وفق لما نقلته عن مصادرها إنه تم تسجيل حالات وفاة عديدة لمواطنين في تركيا وقعت في الأسابيع الماضية بسبب انتقال الفيروس إليهم، مشيرة إلى وصول جثماني زوجين من تركيا اليوم توفيا عقب إصابتهما بالوباء.

ودعت المصادر عبر صحيفة القبس، المواطنين الكويتين بالتريث في الذهاب إلى أوروبا بغرض السياحة، حيث تكثر بها الإصابات حاليًا مما قد يعرضهم لمخاطر الإصابة بالوباء.