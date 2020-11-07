بيان عاجل من مجلس القضاء الأعلي اللبناني بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

أصدر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى اللبناني بيانا عاجلا بشأن تفجيرات مرفأ بيروت حيث قال فيه : "عطفًا على البيان تاريخ 24/9/2020، الذي تمّ من خلاله إطلاع الرأي العام على ما قام به المحقق العدلي القاضي فادي صوان، في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4/8/2020، وذلك على القدر المسموح به قانونًا، وبما لا يتعارض مع مبدأ سريّة التحقيقات الملزم، والذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل على إنجاز التحقيقات للوصول إلى تحديد المسؤوليات الملائمة بحقّ المرتكبين".

وذكر البيان قائلا "اعمالًا لمبدأ الشفافية، بما يؤمّن المواءمة بين هول الانفجار الذي وقع، والنتائج الكارثية التي ولّدها، وبين الأحكام القانونية الملزمة التي ترعى مبدأ سريّة التحقيقات، وبين الحرص على إطلاع المواطنين على مسارها ضمن الحدود المسموح بها قانونًا.

وأكد البيان قائلا : أن التحقيق يتمّ بالسرعة الممكنة إنما دون تسرّع، مع ما يتطلبه من دقة وتأنٍ، بهدف الوصول إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار، والتي يبقى كل احتمال واردًا فيها حتى استكمال كامل التحقيقات.

وتابع البيان قائلا : ولا سيما في الشق المتعلق بالتقارير الفنية، التي تمّ تنظيم إستنابات قضائية لبنانية بها إلى الجهات المعنية الأميركية والفرنسية والبريطانية".