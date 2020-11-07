موجة غبار قوية تضرب السعودية.. فيديو

شهدت منطقة القصيم عصر اليوم السبت، موجة غبار قوية تسبّبت في تدني الرؤية الأفقية.

وتناول عدد رواد مواق التواصل الاجتماعي فيديوهات أظهرت اللحظات الأولى لزحف الغبار بالقرب من محافظة الرس.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن هناك سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وذكرت الأرصاد السعودية أن نشاط الرياح أدى لتدني مدى الرؤية على كل من البكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة.