خلال يوم.. بريطانيا تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 413 حالة وفاة و24,957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 1,171,441 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 48,888 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وشهدت العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس، تظاهرات احتجاجية من قبل جماعة مسيرة المليون قناع، وذلك بالتزامن مع بداية الإغلاق العام في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخرجت المظاهرات من قبل مسيرة المليون قناع، منددة بالعنف الشرطي، والتلوث، والفساد الحكومي.

يذكر أن مسيرة المليون قناع، انطلقت تحت تأثير من فيلم "في فانديتا"، وذلك بالتزامن مع الإغلاق الحكومي المستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

ووافق مجلس العموم البريطاني، البرلمان، الأربعاء الماضي، على إغلاق البلاد لمدة 4 أسابيع، تنتهي بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وتشير التقارير بريطانيا، إلى أن لقاح فيروس كورونا يمكن طرحه لمن هم فوق 85 عامًا والعاملين في الخطوط الأمامية خلال أقل من أربعة أسابيع.