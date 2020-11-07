فعلناها.. ابنة شقيق ترامب تحتفي بفوز بايدن على عمها

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه بعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا؛ أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وعلقت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي، على فوز بايدن، عبر تغريدة على حسابها بموقع تويتر كتبت فيها "انتصار ساحق.. سعداء وممتنون.. لقد فعلناها".

ماري ترامب- التي تصدرت عناوين الصحف في وقت سابق من العام الجاري؛ لتأليفها كتابًا يروي كل شيء عن عمها-، تعتقد أن الرئيس الأمريكي سيجعل الأمور صعبة بقدر الإمكان؛ لأن "الخسارة ليست شيئًا مقبولًا في عائلتي" حسب قولها.

وقالت ماري ترامب، في وقت سابق: "لن يأخذ الأمر بشكل جيد، الخسارة ليست بالشيء المقبول في عائلتي، وضع جدي شركته وعائلته على أنها لعبة محصلتها صفر، وهذا يعني أن شخصًا واحدًا فقط يمكنه الفوز، وكل شخص آخر بحاجة للخسارة".

وأضافت "من أجل الفوز، تم تدريب دونالد على فعل كل ما يتطلبه الأمر، سواء كان ذلك كذبًا أو غشًا أو سرقة، من ناحية، نحن في طريق صعب ومن ناحية أخرى، فهو في طريق صعب إذا فاز بالفعل نائب الرئيس بايدن".

وسُئلت سؤالًا مثيرًا للاهتمام، وهو: ما إذا كانت قد رأت الرئيس الأمريكي يتصرف بالطريقة التي هو عليها الآن؟، فأجابت "لا.. لا أعتقد هذا، لأنه أسوأ، أعتقد أن الشيء الوحيد الذي تغير هو السياق".

وأضافت "عندما كنت أعرف دونالد، كان هناك دائمًا شيء ما يكسر طريقه، ولكن كان هناك دائمًا شخص ما هناك لتنظيف الفوضى، كان هناك دائمًا شخص ما لتسليمه مئات الملايين من الدولارات لإنقاذه، إنه في عالم مختلف تمامًا في الوقت الحالي حيث لم يتبق أحد لمساعدته في المأزق التي يواصل الدخول فيه، أعتقد أن هذا هو الضغط الذي يشعر به".

وتعتقد ماري أن هذا كان "علامة غير معهودة على الضعف" من ترامب، ولكن من غير المرجح أن يكسب الناس بمثل هذا باستخدام "كراهية النساء والعنصرية".