أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

علق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية، فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب إن الانتخابات الأمريكية لم تحسم بعد، مضيفًا: "بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفًا"، وفقًا لقناة "العربية".

وأكد ترامب أنه سيرفع دعوى في المحكمة العليا ضد نتائج الانتخابات يوم الاثنين المقبل.