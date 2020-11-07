عروض تمويل الأهلي الشخصي بمبلغ مليون ونصف ريال وأقساط ميسرة والبنك الأهلي NCB من أكبر المصارف بالسعودية وأهمها و يلقى ثقة العملاء سواء السعوديين أو المقيمين في السعودية فيقدم دائماً البنك الأهلي حلول تمويلية ميسرة ومميزة لكي تتلائم مع متطلبات العملاء المالية المختلفة فيقدم تمويل شخصي يتميز بأنه تمويل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة ويتميز أيضاً بأقساط سداد مرنة وتصل حتى 5 سنوات وهناك العديد من التمويلات المختلفة التي يقدمها البنك الأهلي فيقدم تمويل سريع بهامش ربح 0% ويستطيع العملاء الحصول على هذا التمويل الشخصى براتب 3000 ريال كحد أدنىمميزات عروض تمويل البنك الأهلي السعودي NCB
تتميز عروض تمويل الأهلي الشخصي بعدد من المزايا التى تجعلة المفضل للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة وهي كما يلي
- يتميز هذا القرض الجديد المقدم من البنك الأهلي بالمملكة أنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة
- هذا القرض المقدم من البنك الأهلي التجاري يتميز بمعدل نسبة سنوي منخفض وتنافسي
- يتم الحصول على الموافقة السريعة على التمويل الجديد من قبل البنك الأهلي التجاري
- يتميز هذا التمويل المقدم من البنك الأهلي التجاري بالمملكة بأن هناك تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي وذلك بعد توافر شروط وأحكام بوليصة التأمين
- يتميز أيضاً هذا التمويل من البنك الأهلي بأن العميل يستطيع تأجيل قسط شهر رمضان المبارك
- ويتميز بأنه تمويل يمكن سداده بأقساط ميسرة تصل إلى 5 سنوات
هذا التمويل الشخصي متاح للعديد من الفئات المختلفة فيستطيع الحصول عليه السعوديين والمقيمين بالمملكة وذلك بعد توافر جميع الشروط الخاصة بالحصول على التمويل من البنك الأهلي وهي كما يلي
- يستطيع العميل السعوديين والمقيمين بالمملكة الحصول على التمويل الجديد من البنك الأهلي
- يستطيع العملاء الجدد أو المستقطبين من مصارف أخرى الحصول على هذا القرض الشخصي الجديد من البنك الأهلي وذلك بعد تحويل راتب أو اثنين بحد أقصى
- يستطيع العاملين بالقطاع الحكومي والخاص والعاملين لدى الشركات المعتمدة لدى البنك الأهلي الحصول على هذا التمويل الجديد
- لابد أن يكون العميل المتقدم للحصول على القرض يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال للسعوديين و 4000 ريال لغير السعوديين
- لابد أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم 18 سنه للسعوديين و22 سنه للمقيمين عند طلب الحصول على التمويل
- يكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل هو 5000 ريال وحتى 1500000 ريال
يستطيع العملاء الحصول على هذا التمويل الشخصي من البنك الأهلي بعد توافر الشروط الخاصة بالحصول على التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي السعودي ثم اختيار عروض تمويل الأهلي الشخصي والإطلاع على كل التفاصيل ثم إستكمال جميع الخطوات المطلوبة للحصول على التمويل
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