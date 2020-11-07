عروض تمويل الأهلي الشخصي بمبلغ مليون ونصف ريال وأقساط ميسرة والبنك الأهلي NCB من أكبر المصارف بالسعودية وأهمها و يلقى ثقة العملاء سواء السعوديين أو المقيمين في السعودية فيقدم دائماً البنك الأهلي حلول تمويلية ميسرة ومميزة لكي تتلائم مع متطلبات العملاء المالية المختلفة فيقدم تمويل شخصي يتميز بأنه تمويل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة ويتميز أيضاً بأقساط سداد مرنة وتصل حتى 5 سنوات وهناك العديد من التمويلات المختلفة التي يقدمها البنك الأهلي فيقدم تمويل سريع بهامش ربح 0% ويستطيع العملاء الحصول على هذا التمويل الشخصى براتب 3000 ريال كحد أدنى

مميزات عروض تمويل البنك الأهلي السعودي NCB

تتميز عروض تمويل الأهلي الشخصي بعدد من المزايا التى تجعلة المفضل للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة وهي كما يلي

يتميز هذا القرض الجديد المقدم من البنك الأهلي بالمملكة أنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة

هذا القرض المقدم من البنك الأهلي التجاري يتميز بمعدل نسبة سنوي منخفض وتنافسي

يتم الحصول على الموافقة السريعة على التمويل الجديد من قبل البنك الأهلي التجاري

يتميز هذا التمويل المقدم من البنك الأهلي التجاري بالمملكة بأن هناك تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي وذلك بعد توافر شروط وأحكام بوليصة التأمين

يتميز أيضاً هذا التمويل من البنك الأهلي بأن العميل يستطيع تأجيل قسط شهر رمضان المبارك

ويتميز بأنه تمويل يمكن سداده بأقساط ميسرة تصل إلى 5 سنوات

شروط الحصول على عروض تمويل البنك الأهلي السعودي NCB

هذا التمويل الشخصي متاح للعديد من الفئات المختلفة فيستطيع الحصول عليه السعوديين والمقيمين بالمملكة وذلك بعد توافر جميع الشروط الخاصة بالحصول على التمويل من البنك الأهلي وهي كما يلي

يستطيع العميل السعوديين والمقيمين بالمملكة الحصول على التمويل الجديد من البنك الأهلي يستطيع العملاء الجدد أو المستقطبين من مصارف أخرى الحصول على هذا القرض الشخصي الجديد من البنك الأهلي وذلك بعد تحويل راتب أو اثنين بحد أقصى يستطيع العاملين بالقطاع الحكومي والخاص والعاملين لدى الشركات المعتمدة لدى البنك الأهلي الحصول على هذا التمويل الجديد لابد أن يكون العميل المتقدم للحصول على القرض يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال للسعوديين و 4000 ريال لغير السعوديين لابد أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم 18 سنه للسعوديين و22 سنه للمقيمين عند طلب الحصول على التمويل يكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل هو 5000 ريال وحتى 1500000 ريال

طريقة الحصول على عروض التمويل الشخصي من البنك الأهلي

يستطيع العملاء الحصول على هذا التمويل الشخصي من البنك الأهلي بعد توافر الشروط الخاصة بالحصول على التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي السعودي ثم اختيار عروض تمويل الأهلي الشخصي والإطلاع على كل التفاصيل ثم إستكمال جميع الخطوات المطلوبة للحصول على التمويل