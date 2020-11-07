وسائل إعلام أميركية تعلن فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة

وسائل إعلام أميركية تعلن فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدةأعلنت وسائل اعلام أميركية بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا).

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم اعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الاعلام الأميركية.

كما أشارت شبكتا "إن بي سي" و "سي بي إس" إلى أن بايدن فاز بالسباق الرئاسي على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب.

وقبل أن يصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو أيضا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير، لنحو 40 عاما.

(الحرة)

