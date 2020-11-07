وسائل إعلام أميركية تعلن فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة
أعلنت وسائل اعلام أميركية بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا).
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم اعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الاعلام الأميركية.
كما أشارت شبكتا "إن بي سي" و "سي بي إس" إلى أن بايدن فاز بالسباق الرئاسي على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب.
وقبل أن يصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو أيضا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير، لنحو 40 عاما.
(الحرة)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسائل إعلام أميركية تعلن فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.