صور وفيديو.. احتفالات في أميركا بعد فوز بايدن بالرئاسة

بمجرد إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، خرج عدد كبير من المواطنين بكل أطيافهم إلى الشوارع للاحتفال.

ورصدت صور ومقاطع فيديو منشورة على المواقع الاجتماعية أفواجا كبيرة من المواطنين خرجت إلى الشوارع حاملة الأعلام الأميركية، وتغني وترقص وتصيح بالقول "بايدن فاز".

وقال مغردون على تويتر إنهم خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بانتصار بايدن على الجمهوري دونالد ترامب، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للبلاد.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بعد ضمان نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وقالت المصادر إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 273 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.

وينتظر أن يلقي بايدن، السبت في وقت الذروة، كلمة قد تكون بمثابة "خطاب النصر".