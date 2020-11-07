أول تغريدة بعد الفوز.. كاملا هاريس: هيا بنا نبدأ

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، عشية السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بعد ضمان نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وفي أول تعليق لها، قالت نائبته هاريس في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "هذه الانتخابات هي أمر يفوقني ويفوق جو بايدن".

وأضافت: "إنها تتعلق بروح أميركا واستعدادنا للقتال من أجلها.. أمامنا الكثير من العمل، هيا بنا نبدأ".

وأصبحت هاريس أول امرأة ومن أصول إفريقية نائبة للرئيس الأميركي.