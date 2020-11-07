وقال ترامب، بحسب قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، "الانتخابات لم تحسم بعد .. بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفا".. سنرفع دعوى فى المحكمة يوم الاثنين".
وكانت شبكة CNN الأمريكية، أكدت فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فوزه بـ 20 صوتا فى المجمع الانتخابى بولاية بنسلفانيا.
وأضافت الشبكة "مع 20 صوتًا انتخابيًا فى ولاية بنسلفانيا، يمتلك بايدن الآن إجمالى 273 صوتًا انتخابيًا".
واوضحت الشبكة أنه قبل أن يصبح المرشح الديمقراطى للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة فى ولاية ديلاوير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ترامب بعد إعلان خسارته : بايدن يتعجل وسنرفع دعوى أمام المحكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.