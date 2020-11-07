عاجل.. ترامب بعد إعلان خسارته : بايدن يتعجل وسنرفع دعوى أمام المحكمة

علق المرشح الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكة، دونالد ترامب، على إعلان بعض وسائل الإعلام فوز منافسه المرشح الديمقراطى، جو بايد، وأنه أصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية.





وقال ترامب، بحسب قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، "الانتخابات لم تحسم بعد .. بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفا".. سنرفع دعوى فى المحكمة يوم الاثنين".

وكانت شبكة CNN الأمريكية، أكدت فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فوزه بـ 20 صوتا فى المجمع الانتخابى بولاية بنسلفانيا.

وأضافت الشبكة "مع 20 صوتًا انتخابيًا فى ولاية بنسلفانيا، يمتلك بايدن الآن إجمالى 273 صوتًا انتخابيًا".

واوضحت الشبكة أنه قبل أن يصبح المرشح الديمقراطى للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة فى ولاية ديلاوير.