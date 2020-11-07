قال الرئيس الأمريكى المرتقب، جو بايدن، بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، عبر بعض وسائل الإعلام، مساء اليوم السبت، إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين، وأن هناك الكثير من العمل.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضاف بايدن عبر موقع تويتر "تشرفت باختياركم لى زعيما للأمة.. نستطيع تحقيق أى شيء بالعمل معا.. وسنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة". وقالت شبكة CNN الأمريكية، فى نسختها الإنجليزية، قبل قليل، إن بايدن سيصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ، بعد فوزه فى الولاية التى ولد فيها، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز". وأضافت الشبكة "مع 20 صوتًا انتخابيًا فى ولاية بنسلفانيا، يمتلك بايدن الآن إجمالى 273 صوتًا انتخابيًا". واوضحت الشبكة أنه قبل أن يصبح بايدن المرشح الديمقراطى للرئاسة، شغل منصب نائب الرئيس فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة فى ولاية ديلاوير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن : سنضع الكراهية خلفنا وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.