عاجل.. فيديو.. الحشود تزحف باتجاه البيت الأبيض للاحتفال بانتصار بايدن

أفادت قناة "يورو نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بتوجه حشود باتجاه البيت الأبيض للاحتفال بانتصار المرشح الديمقراطى جو بايدن، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على منافسه المرشح الجمهورى الرئيس الحالى دونالد ترامب.





وكانت شبكة CNN الأمريكية، أكدت فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فوزه بـ20 صوتًا فى المجمع الانتخابى بولاية بنسلفانيا. وأضافت الشبكة "مع 20 صوتًا انتخابيًا فى ولاية بنسلفانيا، يمتلك بايدن الآن إجمالى 273 صوتًا انتخابيًا". وأوضحت الشبكة أنه قبل أن يصبح المرشح الديمقراطى للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة فى ولاية ديلاوير.

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