بريطانيا تسجل ارتفاعا فى أعداد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

وأشارت البيانات الحكومية، بحسب "روسيا اليوم"، إلى ارتفاع إجمالى الإصابات فى البلاد لتبلغ أكثر من مليون و170 ألف حالة، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى الوفيات لتبلغ حوالى 49 ألف حالة.

وشهدت بريطانيا فى الأيام الأخيرة، ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك فى الوقت الذى تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، التى كانت سابقا من أكبر بؤر الجائحة فى العالم، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التى أصابت الاقتصاد بالشلل.

ووافق المشرعون البريطانيون الأربعاء الماضى، على فرض إغلاق لمدة شهر فى إنجلترا، حيث صوتوا لصالح خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الهادفة لاحتواء العدوى التى تخرج عن السيطرة وترهق أطقم الخدمات الصحية.