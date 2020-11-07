عاجل .. نانسى بيلوسى : انتخاب بايدن يمثل فجرا جديدا لأمريكا

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، مساء اليوم السبت، إن انتخاب بايدن يمثل فجر يوم جديد من الأمل لأمريكا، وذلك بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقالت شبكة CNN الأمريكية، فى نسختها الإنجليزية، إن بايدن سيصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بعد فوزه فى الولاية التى ولد فيها، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز". وأضافت الشبكة: "مع 20 صوتًا انتخابيًا فى ولاية بنسلفانيا، يمتلك بايدن الآن إجمالى 273 صوتًا انتخابيًا". وأوضحت الشبكة أنه قبل أن يصبح المرشح الديمقراطى للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة فى ولاية ديلاوير.

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