شاهد .. بايدن يحتفل بفوزه فى فيديو يحقق أرقامًا قياسية بنسب المشاهدة

احتفل المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بإعلان بعض وسائل الإعلام الأمريكية، فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسه المرشح الجمهوى، الرئيس الحالى، دونالد ترامب، عن طريق فيديو، نشره عبر حسابه الرسمى على "تويتر".





ويظهر فى الفيديو جيمع طوائف وأعراق المجتمع الأمريكى، ويصاحبه تعليق: "أمريكا، يشرفنى أنك اخترتنى لقيادة بلدنا العظيم، سيكون العمل الذى ينتظرنا صعبًا، لكننى أعدك بهذا.. سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء صوتت لى أم لا، سأحافظ على الإيمان الذى وضعته فى". ورغم مرور وقت قليل على نشر الفيديو إلا أنه تخطى حاجز الـ6 مليون مشاهدة.

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