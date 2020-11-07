بايدن: لي الشرف في أن اختارني الأمريكيون لقيادة البلاد 

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه يشعر بالفخر بعد أن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد". وأضاف في تغريدة أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس هينا"، مؤكدا أنه سيكون رئيس جميع الأمريكيين. وكانت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن تحصل على 284 صوت مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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