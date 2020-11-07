الجيش اليمني: مقتل 15 حوثياً خلال اشتباكات عنيفة في تعز

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل 15 من عناصر المليشيات الحوثية وجرح عدد آخر منهم، بعد تجدد المواجهات مع الجيش الوطني اليمن فجر السبت في جبهة مقبنة غربي تعز.

وذكرت الوزارة نقلا عن قائد عسكري قوله إن المواجهات اشتعلت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة، التي حاولت الميليشيات الوصول إليها، وأنها أعقبت قصفًا مدفعيًا عنيفاَ شنته المليشيات الحوثية على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان.

وقال القائد العسكري بالجيش اليمني إن 15 عنصرًا حوثياَ قتلوا وأصيب عدد آخر خلال المواجهات فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

وافاد أن الميليشيات مستمرة في قصفها للمدنيين، وفي انتهاكاتها بحق المواطنين، وكان آخرها تفجير منزل في مديرية مقبنة.

وتستمر ميليشيا الحوثي بقصف الأحياء السكنية بتعز بشكل شبه يومي منذ حصارها للمدينة في مارس 2015 والذي أدى إلى ارتكابها العديد من المجازر التي راح ضحيتها المئات من المدنيين بين قتيل ومصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشار القائد العسكري الي إصابة امرأة مسنّة، اليوم السبت، في مدينة الحديدة بشظايا مقذوف هاون، إثر قصفٍ شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على القرى السكنية في منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن امرأة مسنّة تدعى "جرادة محبش درويش" أصيبت بشظايا مقذوف هاون حوثي في قدمها اليمنى أثناء تواجدها بجانب منزلها في منطقة الجريبة.

وأفاد أن المدنيين يتعرضون لقصف واستهداف من ميليشيات الحوثي بسلاح "م. ط. 23" و"عيار 14.5" بشكل يومي، ليلًا ونهارًا.