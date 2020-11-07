بالدموع والأحضان.. احتفالات أنصار بايدن بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية.. شاهد

خرجت إلى الشوارع حشود من أنصار المرشح الديمقراطي، جو بايدن، اليوم السبت، للاحتفال بإعلان فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ووفقًا لصحيفة "يو.إس.إيه. توداي"، فإن أنصار بايدن خرجوا في مسيرات احتفالية في عموم شوارع أمريكا مستخدمين عرباتهم في ولايات نيويورك، ولوس أنجلوس، وفيلادلفيا.
ورصدت الكاميرات بعض مشاهد الاحتفالات في شوارع أمريكا، حيث ظهرت لقطات لبكاء بعض المؤيدين لبايدن، فيما تبادل الآخرون الأحضان احتفالًا بالنصر الذي حققه المرشح الديمقراطي، على الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، جو بايدن.
وأعلنت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
وكتبت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس على حسابها بموقع تويتر: "الانتخابات تتعلق بامور أكبر من جو بايدن ومني. إنها تتعلق بروح أمريكا واستعدادنا للكفاح من أجلها. أمامنا عمل كثير. فلنبدأ".
ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".
وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".
ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.
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