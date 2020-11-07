بالدموع والأحضان.. احتفالات أنصار بايدن بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية.. شاهد

خرجت إلى الشوارع حشود من أنصار المرشح الديمقراطي، جو بايدن، اليوم السبت، للاحتفال بإعلان فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة "يو.إس.إيه. توداي"، فإن أنصار بايدن خرجوا في مسيرات احتفالية في عموم شوارع أمريكا مستخدمين عرباتهم في ولايات نيويورك، ولوس أنجلوس، وفيلادلفيا.

ورصدت الكاميرات بعض مشاهد الاحتفالات في شوارع أمريكا، حيث ظهرت لقطات لبكاء بعض المؤيدين لبايدن، فيما تبادل الآخرون الأحضان احتفالًا بالنصر الذي حققه المرشح الديمقراطي، على الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، جو بايدن.

وأعلنت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.