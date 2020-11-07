عدو ترامب اللدود.. أول تعليق لـ نانسي بيلوسي بعد إعلان فوز بايدن برئاسة امريكا

وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التهنئة للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت بيلوسي- التي تعتبر عدو ترامب- في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي أول تعليق له على الفوز، نشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".