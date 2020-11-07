أول إجراء يتخذه بايدن ونائبته هاريس عقب إعلان فوزهما بالانتخابات الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وعقب هذا الإعلان، أجرى بايدن ونائبته كامالا هاريس، تعديلًا على سيرتهما الذاتية في ملف "bio" على موقع "تويتر"، وحدثاها لأحدث ألقابهما، وهي الرئيس المنتخب ونائبة الرئيس المنتخب.

وكان بايدن نشر على حسابه بموقع "تويتر" في وقت سابق تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.