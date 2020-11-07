لقد فعلناها.. كامالا هاريس تهنئ بايدن بوصوله إلى البيت الأبيض.. فيديو

نشرت كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، مقطع فيديو تهنئ فيه، خلال محادثة هاتفية، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بعد فترة وجيزة من إعلان فوزهما بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتقول هاريس في الفيديو أثناء حديثها مع بايدن "لقد فعلناها.. فعلناها يا جو.. ستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة بعد حصوله على الأصوات اللازمة في المجمع الانتخابي ليصبح رئيسا للبلاد.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".