أتطلع للعمل معكم.. رئيس وزراء كندا يهنئ بايدن بالفوز برئاسة الولايات المتحدة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" كتب فيها: "نهنئ جو بايدن وكامالا هاريس.. إن بلدينا صديقان وشريكان وحليفان".

واضاف ترودو: "نتشارك في علاقة فريدة على الساحة الدولية، واتطلع للعمل معًا، والبناء على ذلك معكما".

ونشر بايدن عبر حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب، ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب؛ يصبح "بايدن" الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد، بعمر يناهز الـ 78 عامًا.

وولد جو بايدن في سكرانتون التابعة لولاية بنسلفانيا عام 1942، وأصبح محاميًا في عام 1969، وانتخب لمجلس مقاطعة نيوكاسل عام 1970.

وفي عام 1972 انتخب لأول مرة بمجلس الشيوخ وأصبح حينها أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعيد انتخابه في مجلس الشيوخ 6 مرات، وعندما استقال ليتولى منصب نائب الرئيس؛ كان رابع أكبر عضو في المجلس.

وتولى بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي السابق السابق باراك أوباما بين عام 2009 و2017.