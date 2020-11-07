المغرب يسجل 5836 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم السبت، عن تسجيل 5836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

ورصدت الصحة المغربية بناء علي تقارير الجهات المعنية بمتابعة وباء كورونا تعافي4602 حالة شفاء

كما تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة 70 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بينت الصحة المغربية ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان بلغ 252 ألفا و185 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

كما وصل مجموع حالات الشفاء التام إلى 205 الاف و556 حالة بنسبة تعاف تبلغ 81.5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4197 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 في المائة.