أول دولة إفريقية تهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية

هنأت دولة زيمبابوي، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بوصوله إلى البيت الأبيض، وذلك بعد إعلان وسائل إعلامية فوزه بالمنصب، لتصبح أول دولة إفريقية تقدم على تلك الخطة.

وقال رئيس زيمبابوي إميرسون منانجاجوا في تغريدة على تويتر "بالنيابة عن الشعب الزيمبابوي.. تهانينا الكبيرة للرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات".

وتابع الرئيس الزيمبابوي "تتمنى لكم زيمبابوي النجاحات في قيادة الشعب الأمريكي.. أطلع إلى العمل معكم لزيادة التعاون بين بلدينا".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة بعد حصوله على الأصوات اللازمة في المجمع الانتخابي ليصبح رئيسا للبلاد.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".