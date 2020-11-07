فريق ترامب القانوني يشكك في نتيجة الانتخابات الأمريكية بفوز بايدن

شكك الفريق القانوني، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، في نتيجة الانتخابات الأمريكية، بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وقال محامي ترامب، رودي جولياني، في مؤتمر صحفي إن "هناك 3 آلاف صوت في ولاية بنسلفانيا لم يتم التحقق منها"، وفقًا لقناة "العربية".

وشدد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. وشدد ترامب في بيان له على أن بايدن "يستعجل في الإعلان عن فوزه زورا"، مؤكدا أن حملته الانتخابية تنوي رفع دعوى قضائية الاثنين القادم.