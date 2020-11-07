بفترة سداد 240 شهر تمويل شخصي يصل الي 300.000 ريال سعودي

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات التمويلية، حيث ان مصرف الراجحي من اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية، والذي يتميز خدماته التمويلية بأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقدم مصرف الراجحي السعودي تمويل شخصي يصل الي 300.000 ريال سعودي وتصل فترة سداد التمويل الي 240 شهراً من بعد الحصول عليه، حيث يعتبر مصرف الراجحي من اهم واكثر البنوك المميزة بالمملكة العربية السعودية، فهو ما يقدم العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين لمساعدتهم في عمل مشروع خاص بهم، ولذا سوف نتعرف معكم من خلال موضوعنا هذا عن كيفية الحصول علي تمويل شخصي يصل الي 300.000 ريال سعودي وبفترة سداد تصل الي 240 شهرا من مصرف الراجحي السعودي.

كيفية الحصول علي التمويل من مصرف الراجحي السعودي

يمكن لجميع المواطنين السعودين الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي ولاكن البنك حدد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدي جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول علي التمويل من مصرف الراجحي السعودي، حيث انه يمكن التقديم علي التمويل من خلال الإنترنت بكل سعودي وبدون الحاجة الي الذهاب للمقر، حيث يمكن لجميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل التقديم من خلال الرابط التالي: مصرف الراجحي السعودي، وبعد ذلك يمكنك اتباع الخطوات التي أمامك وتسجيل كامل البيانات والهاتف الجوال وسوف تصلك رسالة بالرد بالموافقة أو الرفض.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي السعودي

يحدد بنك الراجحي السعودي بعض الشروط التي يجب ان تتوفر لدي جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية التي يرغب في الحصول علي التمويل الشخصي مع اتباع الشروط التالية:

لا يمكن لللجميع الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي غير المواطنين السعودين فقط. يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري لدي المتقدم 5000 ريال سعودي للعاملين بالقطاع الحكومي. يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 6400 بالقطاع الخاص. يمكن أخذ الدخول الأخري الثبتة في اعتبار بحد تمويلي يصل الي خمسين في المئة من الدخول.

خدمة عملاء مصرف الراجحي السعودي

يوفر مصرف الراجحي السعودي خدمة العملاء للمواطنين بالمملكة العربية السعودية لتلقي أي استفسار أو شكوي أو اقتراحات من خلال الرقم التالي: 0096611403333.