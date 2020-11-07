نانسي بيلوسي: فوز بايدن "فجر جديد من الأمل لأميركا"

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، انتصار جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية "تفويضا للعمل".
وقالت الزعيمة الديمقراطية البارزة في بيان، السبت، في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات عبر وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية: "اليوم يصادف بزوغ فجر يوم جديد من الأمل لأميركا".
ووصفت بيلوسي حصيلة الأصوات التي حصل عليها بايدن بأنها "نصر تاريخي"، وقالت إن الرئيس المنتخب ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس "ستكون لهما أغلبية ديمقراطية قوية في مجلس النواب إلى جانبهما".
وانتزع بايدن البيت الأبيض بانتصار في ولاية بنسلفانيا، الولاية التي ولد فيها، كما فاز بولاية نيفادا، السبت، ليحسم السباق الانتخابي بفارق مريح عن ترامب.
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